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Обстріл Сум: шість загиблих, серед жертв та поранених поліцейські

Суми, Субота 28 вересня 2024 09:37
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Обстріл Сум: шість загиблих, серед жертв та поранених поліцейські Фото: у Сумах вже шість загиблих після ударів по медустанові 28 вересня (ілюстрація/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У Сумах російські війська двічі вдарили по медустанові 28 вересня. Вже відомо про шістьох загиблих, серед яких поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.

"У Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу. Станом на зараз загинули 6 людей", - розповів він.

За даними глави МВС, внаслідок першого обстрілу загинула одна людина, було зруйновано перекриття декількох поверхів лікарні, розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

"Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено", - додав Клименко.

Обстріл Сум

Близько 6:25 у Сумській, Полтавській, Харківській областях оголосили тривогу через загрозу російських дронів. Через деякий час у Сумах пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти завдали авіаудару по медустанові в Сумах. Одразу ж повідомлялося про постраждалих.

За кілька хвилин з'ясувалося, що загарбники завдали по місту повторного удару. На цей раз, крім медустанови, під обстрілом опинився і житловий сектор.

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