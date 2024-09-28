Обстріл Сум: шість загиблих, серед жертв та поранених поліцейські

У Сумах російські війська двічі вдарили по медустанові 28 вересня. Вже відомо про шістьох загиблих, серед яких поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави МВС України Ігоря Клименка.

"Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено", - додав Клименко.

За даними глави МВС, внаслідок першого обстрілу загинула одна людина, було зруйновано перекриття декількох поверхів лікарні, розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

"У Сумах росіяни двічі вдарили по медичному закладу. Станом на зараз загинули 6 людей", - розповів він.

Обстріл Сум

Близько 6:25 у Сумській, Полтавській, Харківській областях оголосили тривогу через загрозу російських дронів. Через деякий час у Сумах пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти завдали авіаудару по медустанові в Сумах. Одразу ж повідомлялося про постраждалих.

За кілька хвилин з'ясувалося, що загарбники завдали по місту повторного удару. На цей раз, крім медустанови, під обстрілом опинився і житловий сектор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.