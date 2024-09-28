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Обстрел Сум: шесть погибших, среди жертв и раненых полицейские

Сумы, Суббота 28 сентября 2024 09:37
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Обстрел Сум: шесть погибших, среди жертв и раненых полицейские Фото: в Сумах уже шесть погибших после ударов по медучреждению 28 сентября (иллюстрация/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумах российские войска дважды ударили по медучреждению 28 сентября. Уже известно о шести погибших, среди которых полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы МВД Украины Игоря Клименко.

"В Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению. По состоянию на данный момент погибли 6 человек", - рассказал он.

По данным главы МВД, в результате первого обстрела погиб один человек, было разрушено перекрытие нескольких этажей больницы, началась эвакуация пациентов и персонала.

"Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова нанес удар. По состоянию на данный момент известно о 6 погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский ранен", - добавил Клименко.

Обстрел Сум

Около 6:25 в Сумской, Полтавской, Харьковской областях объявили тревогу из-за угрозы российских дронов. Через некоторое время в Сумах прогремели взрывы.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли авиаудар по медучрждению в Сумах. Сразу же сообщалось о пострадавших.

Через несколько минут выяснилось, что захватчики нанесли по городу повторный удар. В этот раз, кроме медучреждения, под обстрелом оказался и жилой сектор.

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