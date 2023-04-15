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Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки

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Слов'янськ, Субота 15 квітня 2023 21:00
Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки Фото: Обстріл Слов’янська (facebook.com/DonetskaODA)
Автор: Дмитро Браславський

Інспектори патрульної поліції Слов'янська опинилися неподалік місця ракетного удару росіян по багатоповерхівці. Вони показали перші хвилини після вибуху на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Нагрудні камери патрульних зафіксували перші хвилини обстрілу росіянами спального району Слов’янська вчора", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опинившись в епіцентрі трагедії, патрульні кинулися на допомогу постраждалим.

"Дякую патрульним та всім працівникам екстрених служб, які щоразу доводять, що для них немає чужого горя та болю і роблять те, що мають, не дивлячись ні на що!", - додав Білошицький.

Нагадаємо, що росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Сьогодні стало відомо, що кількість поранених внаслідок вчорашнього обстрілу Слов'янська зросла до 23 осіб.

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Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки
Обстріл Слов’янська: патрульні показали відео перших хвилин після атаки
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