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Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки

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Славянск, Суббота 15 апреля 2023 21:00
Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки Фото: Обстрел Славянская (facebook.com/DonetskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Инспекторы патрульной полиции Славянска оказались недалеко от места ракетного удара россиян по многоэтажке. Они показали первые минуты после взрыва видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Нагрудные патрульные камеры зафиксировали первые минуты обстрела россиянами спального района Славянская вчера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оказавшись в эпицентре трагедии, патрульные устремились на помощь пострадавшим.

"Благодарю патрульных и всех работников экстренных служб, которые каждый раз доказывают, что для них нет чужого горя и боли и делают то, что имеют, несмотря ни на что!", - добавил Белошицкий.

Напомним, что россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек.

Сегодня стало известно, что количество раненых в результате вчерашних обстрелов Славянска возросло до 23 человек.

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Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки
Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки
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