У Слов'янську зросла кількість поранених від вчорашнього обстрілу
У Слов’янську кількість поранених внаслідок вчорашнього обстрілу зросла до 23 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.
"Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у провулку Парковому тіла ще двох мешканців: 41-річного чоловіка та 65-річної жінки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 18:00 налічується вже 11 загиблих. Також зросла кількість поранених - до 23 осіб.
"Під завалами ще лишаються люди. Рятувальні роботи тривають", - додав Лях.
Нагадаємо, що росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.
Рятувальна операція у Слов'янську після вчорашнього ракетного удару росіян по місту продовжується. Наразі під завалами шукають чотирьох людей.
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