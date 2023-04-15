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У Слов'янську зросла кількість поранених від вчорашнього обстрілу

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Слов'янськ, Субота 15 квітня 2023 19:01
У Слов'янську зросла кількість поранених від вчорашнього обстрілу Фото: У Слов’янську кількість поранених (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Слов’янську кількість поранених внаслідок вчорашнього обстрілу зросла до 23 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у провулку Парковому тіла ще двох мешканців: 41-річного чоловіка та 65-річної жінки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 18:00 налічується вже 11 загиблих. Також зросла кількість поранених - до 23 осіб.

"Під завалами ще лишаються люди. Рятувальні роботи тривають", - додав Лях.

Нагадаємо, що росіяни в п'ятницю, 14 квітня, вдарили ракетами по Слов'янську. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 11 людей.

Рятувальна операція у Слов'янську після вчорашнього ракетного удару росіян по місту продовжується. Наразі під завалами шукають чотирьох людей.

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