Обстріл Слов'янська: кількість поранених зросла, п’ятеро людей у вкрай важкому стані

Згідно з оновленими даними, кількість поранених внаслідок удару по Слов'янську зросла до 32.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Донецької області.
"Ворог завдав ударів близько 10:30. Дві ракети поцілили по центру Слов’янська. Станом на 15:00 відомо про 34 постраждалих, з них двоє - загинули", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що п’ятеро поранених - у вкрай важкому стані. Руйнувань зазнали адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхових і 7 приватних будинків, 10 автомобілів.
Наразі поліцейські збирають докази воєнних злочинів РФ і допомагають пораненим. Інформація про поранених і руйнування уточнюється.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Слов'янську та показав наслідки удару.
Пізніше стало відомо, що внаслідок удару по Слов'янську загинуло дві людини.
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