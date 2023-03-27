RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Славянска: количество раненых возросло, пять человек в крайне тяжелом состоянии

Фото: Ракетный удар по Славянску (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитрий Браславский

Согласно обновленным данным, количество раненых в результате удара по Славянску возросло до 32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Донецкой области.

"Враг нанес удары около 10:30. Две ракеты попали по центру Славянска. По состоянию на 15:00 известно о 34 пострадавших, из них двое - погибли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии. Разрушения подверглись административным и офисным зданиям, 5 многоэтажных и 7 частных домов, 10 автомобилей.

Полицейские собирают доказательства военных преступлений РФ и помогают раненым. Информация о раненых и разрушениях уточняется.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел Славянска и показал последствия удара.

Позже стало известно, что в результате удара по Славянску погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДонбассДонецкая областьполицияВойна в Украине