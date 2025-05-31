Обстріл сіл у передмісті Харкова: кількість поранених значно зросла

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

У селах - Васищевому та Безлюдівці зафіксовано руйнування житлових і адмінбудівель, пожежі на території підприємства.

Обстріл Харківської області

Російська армія атакувала КАБами два села у Харківській області 31 травня. Спочатку повідомлялось про трьох поранених.

До цього повідомлялось про вибухи у Харківській області. Пізніше стало відомо, що вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста.

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