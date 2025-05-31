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Обстріл сіл у передмісті Харкова: кількість поранених значно зросла

Харківська область, Субота 31 травня 2025 15:35
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Обстріл сіл у передмісті Харкова: кількість поранених значно зросла Фото: через обстріл сіл у Харківській області число поранених зросло до 7
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл РФ двох сіл Харківської області постраждали 7 людей. Кількість поранених значно зросла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"7 людей постраждали внаслідок ранкового обстрілу передмість Харкова", - йдеться у повідомленні.

У селах - Васищевому та Безлюдівці зафіксовано руйнування житлових і адмінбудівель, пожежі на території підприємства.

Фото наслідків обстрілу сіл у Харківській області (t.me/dsns_telegram)

На місці працювали рятувальники, піротехніки та місцева пожежна команда.

Обстріл Харківської області

Російська армія атакувала КАБами два села у Харківській області 31 травня. Спочатку повідомлялось про трьох поранених.

До цього повідомлялось про вибухи у Харківській області. Пізніше стало відомо, що вибухи, які було чутно у Харкові, пролунали за межами міста.

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