Обстрел сел в пригороде Харькова: количество раненых значительно возросло

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

В селах - Васищево и Безлюдовке зафиксированы разрушения жилых и админзданий, пожары на территории предприятия.

"7 человек пострадали в результате утреннего обстрела пригородов Харькова", - говорится в сообщении.

Обстрел Харьковской области

Российская армия атаковала КАБами два села в Харьковской области 31 мая. Сначала сообщалось о трех раненых.

До этого сообщалось о взрывах в Харьковской области. Позже стало известно, что взрывы, которые были слышны в Харькове, прогремели за пределами города.

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