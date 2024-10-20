Обстріл Шосткинської громади: кількість постраждалих зросла

В ніч на 19 жовтня російські терористи обстріляли Шосткинську громаду Сумської області. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 11 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міського голови Шостки Миколи Ноги.
За словами мера, минулої ночі російський агресор масовано атакував Шосткинську громаду. Ворог атакував район керованими авіабомбами та ударними дронами типу "Шахед", з яких три були знищені силами ППО.
За попередніми даними, один чоловік загинув, одинадцять людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
"Пошкоджено ряд об’єктів критичної інфраструктури, 2 школи, садок, поліклініка, ряд медичних закладів, 28 багатоповерхових будинків. Без електроенергії і води залишаються більшість жителів громади", - зазначив Нога.
Міський голова додав, що наразі в місцях надзвичайної події проводяться аварійно-відновлювальні роботи та завершуються роботи по розбору завалів.
Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога, до якого за допомогою можуть звертатися власники пошкодженого житла. Працюють пункти незламності та резервні генератори.
Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня росіяни обстріляли керованими авіабомбами і дронами-камікадзе Сумську область. Внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти енергетики та інфраструктури.
У Шостці терористи частково зруйнували місцеву пожежну частину. Спочатку повідомлялося про вісьмох постраждалих і одного загиблого чоловіка.
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