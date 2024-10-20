Обстріл Шосткинської громади: кількість постраждалих зросла

За словами мера, минулої ночі російський агресор масовано атакував Шосткинську громаду. Ворог атакував район керованими авіабомбами та ударними дронами типу "Шахед", з яких три були знищені силами ППО.

За попередніми даними, один чоловік загинув, одинадцять людей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Пошкоджено ряд об’єктів критичної інфраструктури, 2 школи, садок, поліклініка, ряд медичних закладів, 28 багатоповерхових будинків. Без електроенергії і води залишаються більшість жителів громади", - зазначив Нога.

Міський голова додав, що наразі в місцях надзвичайної події проводяться аварійно-відновлювальні роботи та завершуються роботи по розбору завалів.

Розгорнуто штаб ліквідації наслідків атаки ворога, до якого за допомогою можуть звертатися власники пошкодженого житла. Працюють пункти незламності та резервні генератори.