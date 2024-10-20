Обстрел Шосткинской громады: количество пострадавших возросло

По словам мэра, минувшей ночью российский агрессор массированно атаковал Шосткинскую общину. Враг атаковал район управляемыми авиабомбами и ударными дронами типа "Шахед", из которых три были уничтожены силами ПВО.

По предварительным данным, один человек погиб, одиннадцать человек получили ранения различной степени тяжести.

"Поврежден ряд объектов критической инфраструктуры, 2 школы, садик, поликлиника, ряд медицинских учреждений, 28 многоэтажных домов. Без электроэнергии и воды остаются большинство жителей громады", - отметил Нога.

Городской голова добавил, что сейчас в местах чрезвычайного происшествия проводятся аварийно-восстановительные работы и завершаются работы по разбору завалов.

Развернут штаб ликвидации последствий атаки врага, к которому за помощью могут обращаться владельцы поврежденного жилья. Работают пункты несокрушимости и резервные генераторы.