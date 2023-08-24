UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл середмістя Херсону: є постраждалі, серед них дитина

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку вдарили по середмістю Херсона. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 24 серпня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон", - пише пресслужба. 

Зазначається, що один зі снарядів поцілив в дах приватного будинку в середмісті. Внаслідок удару троє потерпілих цивільних, серед яких дитина.  

Як пише голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, постраждала 7-річна дівчинка. Неповнолітня отримала поранення спини, руки й ноги. 

"У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу. Дані щодо інших постраждалих уточнюються", - додає Прокудін. 

Ситуація в Херсонській області

Ворог практично щодня обстрілює Херсонську область після звільнення нашими воїнами правого берега Дніпра. Для ударів окупанти застосовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Протягом минулої доби, 23 серпня, як повідомляв Прокудін, росіяни здійснили 99 обстрілів. Загалом ворог випустив по регіону 497 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема по Херсону було випущено 32 снаряди. 

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні; адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі", - розповідав Прокудін. 

Внаслідок обстрілів за добу постраждали семеро людей. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяХерсон