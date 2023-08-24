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Обстрел центра Херсона: есть пострадавшие, среди них ребенок

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром ударили по центру Херсона. В результате обстрелов ранения получили три человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 24 августа около 11:00 российские военные в очередной раз обстреляли город Херсон", - пишет пресс-служба. 

Отмечается, что один из снарядов попал в крышу частного дома в центре города. В результате удара трое пострадавших гражданских, среди которых ребенок.  

Как пишет председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пострадала 7-летняя девочка. Несовершеннолетняя получила ранения спины, руки и ноги.

"В состоянии средней тяжести пострадавшего ребенка госпитализировали. Сейчас ему оказывают всю необходимую медпомощь. Данные о других пострадавших уточняются", - добавляет Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

Враг практически ежедневно обстреливает Херсонскую область после освобождения нашими воинами правого берега Днепра. Для ударов оккупанты применяют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

За прошедшие сутки, 23 августа, как сообщал Прокудин, россияне совершили 99 обстрелов. В общем враг выпустил по региону 497 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации. В частности по Херсону было выпущено 32 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание детского сада, территории фабрики и предприятия в Херсоне; админздание и магазин в Бериславском районе", - рассказывал Прокудин.

В результате обстрелов за сутки пострадали семь человек.

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