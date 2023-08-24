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Обстріл середмістя Херсону: є постраждалі, серед них дитина

Четвер 24 серпня 2023 12:02
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Обстріл середмістя Херсону: є постраждалі, серед них дитина Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку вдарили по середмістю Херсона. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 24 серпня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон", - пише пресслужба.

Зазначається, що один зі снарядів поцілив в дах приватного будинку в середмісті. Внаслідок удару троє потерпілих цивільних, серед яких дитина.

Як пише голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, постраждала 7-річна дівчинка. Неповнолітня отримала поранення спини, руки й ноги.

"У стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу. Дані щодо інших постраждалих уточнюються", - додає Прокудін.

Ситуація в Херсонській області

Ворог практично щодня обстрілює Херсонську область після звільнення нашими воїнами правого берега Дніпра. Для ударів окупанти застосовують важке озброєння, авіацію та дрони.

Протягом минулої доби, 23 серпня, як повідомляв Прокудін, росіяни здійснили 99 обстрілів. Загалом ворог випустив по регіону 497 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема по Херсону було випущено 32 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні; адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі", - розповідав Прокудін.

Внаслідок обстрілів за добу постраждали семеро людей.

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