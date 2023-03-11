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Обстріл середмістя Херсона: кількість поранених зросла

Фото: через обстріл Херсона три людини загинули і ще стільки ж поранені (t.me/mostks)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість поранених внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Херсона зросла до трьох. Троє людей, як попередньо стало відомо, загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в ефірі телемарафону.

"Російські снаряди вбили трьох людей. Вже троє дістали поранення. Це 47-річний чоловік, 74-річна жінка та 65-річнй чоловік. Всі вони шпиталізовані до обласної лікарні у стані середньої тяжкості", - розповів Прокудін.

Також, за його словами, російський снаряд пошкодив підприємство, де був припаркований комунальний транспорт.

"Пошкоджені 5 автобусів. На тій локації постраждалих немає", - зазначив Прокудін.

Він додав, що цього разу путінські війська обстріляли місто артилерією.

Фото: через обстріл Херсона три людини загинули і ще стільки ж поранені (t.me/khersonskaODA)

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вдарили по Херсону близько опівдня. Уламки ворожих снарядів впали на Миколаївське шосе поблизу супермаркету.

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, обстріл міста продовжується, а правоохоронці вже порушили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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