Обстрел центра Херсона: количество раненых возросло

"Российские снаряды убили трех человек. Уже трое получили ранения. Это 47-летний мужчина, 74-летняя женщина и 65-летний мужчина. Все они госпитализированы в областную больницу в состоянии средней тяжести", - рассказал Прокудин.

По его словам, российский снаряд повредил предприятие, где был припаркован коммунальный транспорт.

"Повреждены 5 автобусов. На той локации пострадавших нет", - отметил Прокудин.

Он добавил, что в этот раз путинские войска обстреляли город артиллерией.

Фото: из-за обстрела Херсона три человека погибли и еще столько же ранены (t.me/khersonskaODA)

Напомним, что сегодня российские оккупанты ударили по Херсону около полудня. Обломки вражеских снарядов упали на Николаевское шоссе вблизи супермаркета.

Как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, обстрел города продолжается, а правоохранители уже возбудили дело по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

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