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Обстріл Селидового Донецької області: кількість жертв і постраждалих зросла

Фото: кількість жертв і постраждалих зросла внаслідок обстрілу Селидового (t.me/selidyvskamva)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв і постраждалих внаслідок обстрілу Селидового Донецької області зросла. Відомо, що загинули троє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Селидівську міську військову адміністрацію у Telegram та Міністерство охорони здоров'я у Telegram.

В ніч на 14 лютого окупанти вдарили по місту. Пошкоджено дев'ять багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.

За останніми даними, внаслідок ворожої атаки троє осіб загинули. Також відомо про 12 постраждалих, з них четверо - діти.

 

Фото: кількість жертв і постраждалих зросла внаслідок обстрілу Селидового (t.me/selidyvskamva)

МОЗ також повідомило про трьох жертв внаслідок обстрілу лікарні у Донецькій області. У відомстві уточнюють, що загинули вагітна жінка та матір з 8-річною дитиною.

Ще шість пацієнтів поранені, серед них шестимісячний хлопчик. Серед постраждалих як мінімум один співробітник лікарні. 32 пацієнтів, які не постраждали, евакуювали.

 

t.me/mozofficial

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що основний удар ворога був по пологовому відділенні. На момент обстрілу у лікарні було майже 200 людей, десятки пацієнтів у важкому стані.

 

Що відомо про обстріл

Нагадаємо, раніше Донецька ОВА повідомила, що російські окупанти обстріляли місто Селидове в ніч на 14 лютого. Внаслідок удару постраждала п'ятиповерхівка, було зруйновано 12 квартир в одному під'їзді. 

Тоді повідомлялося про одного пораненого, а влада зазначала, що під завалами перебувають щонайменше чотири людини.

Крім того, пізніше стало відомо, що росіяни вдруге за ніч вдарили по місту. Внаслідок атаки було пошкоджено корпус лікарні, спалахнула пожежа. 

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