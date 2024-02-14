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Обстрел Селидово Донецкой области: количество жертв и пострадавших возросло

Фото: количество жертв и пострадавших возросло в результате обстрела Селидово (t.me/selidyvskamva)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв и пострадавших в результате обстрела Селидово Донецкой области возросло. Известно, что погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Селидовскую городскую военную администрацию в Telegram и Министерство здравоохранения в Telegram.

В ночь на 14 февраля оккупанты ударили по городу. Повреждены девять многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.

По последним данным, в результате вражеской атаки три человека погибли. Также известно о 12 пострадавших, из них четверо - дети.

 

Фото: количество жертв и пострадавших возросло в результате обстрела Селидово (t.me/selidyvskamva)

Минздрав также сообщил о трех жертвах в результате обстрела больницы в Донецкой области. В ведомстве уточняют, что погибли беременная женщина и мать с 8-летним ребенком.

Еще шесть пациентов ранены, среди них шестимесячный мальчик. Среди пострадавших, как минимум, один сотрудник больницы. 32 не пострадавших пациентов эвакуировали.

 

t.me/mozofficial

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что основной удар врага был по родильному отделению. На момент обстрела в больнице было около 200 человек, десятки пациентов в тяжелом состоянии.

 

Что известно об обстреле

Напомним, ранее Донецкая ОВА сообщила, что российские оккупанты обстреляли город Селидово в ночь на 14 февраля. В результате удара пострадала пятиэтажка, было разрушено 12 квартир в одном подъезде.

Тогда сообщалось об одном раненом, а власти отмечали, что под завалами находятся по меньшей мере четыре человека.

Кроме того, позже стало известно, что россияне второй раз за ночь ударили по городу. В результате атаки был поврежден корпус больницы, вспыхнул пожар.

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