Обстріл росіянами Харкова: з'явилися фото наслідків

Поліція виставила фото наслідків вечірнього обстрілу Харкова 23 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.
Росіяни пізно ввечері вдарили по Київському району Харкова. Відомо про дев'ятьох постраждалих, серед них чотирирічна дитина.
Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, науковий заклад. Також потрапляння зафіксовано у Холодногірському районі. За попередньою інформацією, удари по місту російські війська завдали ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.
Поліцейські виявили наслідки ударів.
Росіяни тричі на день обстрілювали Харків. Більшість ударів припало на Київський район міста. Місцеві жителі чули перші вибухи приблизно о четвертій ранку.
Під час одного з ударів росіян завалився під'їзд житлового будинку.
Також відомо, що з-під завалів багатоповерхівки, рятувальники дістали тіла загиблої дитини та її матері.
Увечері росіяни завдали чергового удару по Харкову, зафіксовані потрапляння в громадянську інфраструктуру.
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