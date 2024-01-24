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Обстріл росіянами Харкова: з'явилися фото наслідків

Фото: наслідки обстрілу росіянами Харкова (t.me/police_kh_region/23969)
Автор: Владислав Прийменко

Поліція виставила фото наслідків вечірнього обстрілу Харкова 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

Росіяни пізно ввечері вдарили по Київському району Харкова. Відомо про дев'ятьох постраждалих, серед них чотирирічна дитина.

Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, науковий заклад. Також потрапляння зафіксовано у Холодногірському районі. За попередньою інформацією, удари по місту російські війська завдали ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Поліцейські виявили наслідки ударів.

Фото: наслідки вечірнього обстрілу Харкова (t.me/police_kh_region/23969)

Обстріли Харкова 23 січня

Росіяни тричі на день обстрілювали Харків. Більшість ударів припало на Київський район міста. Місцеві жителі чули перші вибухи приблизно о четвертій ранку.

Під час одного з ударів росіян завалився під'їзд житлового будинку.

Також відомо, що з-під завалів багатоповерхівки, рятувальники дістали тіла загиблої дитини та її матері.

Увечері росіяни завдали чергового удару по Харкову, зафіксовані потрапляння в громадянську інфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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Війна в Україніхарковобстрел Харькова