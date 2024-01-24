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Обстрел россиянами Харькова: появились фото последствий

Фото: последствия обстрела россиянами Харькова (t.me/police_kh_region/23969)
Автор: Владислав Прийменко

Полицейские выставили фото последствий вечернего обстрела Харькова 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал полиции Харьковской области.

Россияне поздно вечером ударили по Киевскому району Харькова. Известно о девяти пострадавших, среди них четырехлетний ребенок.

Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное заведение. Также попадание зафиксировано в Холодногорском районе. По предварительной информации, удар по городу российские войска нанесли ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ. 

Полицейские показали последствия ударов.

 Фото: последствия вечернего обстрела Харькова (t.me/police_kh_region/23969)

Обстрелы Харькова 23 января

Россияне трижды за день обстреливали Харьков. Большинство ударов пришлось на Киевский район города. Местные жители слышали первые взрывы приблизительно в четыре утра.

Во время одного из ударов россиян обрушился подъезд жилого дома.

Также известно, что из-под завалов многоэтажки, спасатели достали тела погибшего ребенка и ее матери.

Вечером россияне нанесли очередной удар по Харькову, зафиксированы попадания в гражданскую инфраструктуру.

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Война в Украинехарковобстрел Харькова