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Обстріл росіянами Дніпра: в ОВА розповіли про загиблого та поранених

Фото: Унаслідок обстрілу Дніпра одна людина загинула та дві зазнали поранень (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти ввечері 29 вересня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Росіяни знову атакували Дніпро ракетами. Одну людину вбили, щонайменше двох поранили", - зазначив посадовець.

Резніченко вказав, що окупанти поцілили по житловому кварталу в середмісті. Влучили і у транспортне підприємство. Там сильна пожежа - горить адмінбудівля та 50 автобусів.

На місці події працюють рятувальники та поліція.

Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов поінформував, що ворог застосував для атаки "Іскандери".

Він додав, що через пожежу на АТП завтра можуть бути затримки на маршрутах 73, 87А, 106, 107, 146А та 146Б.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 вересня під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.

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Війна Росії проти України