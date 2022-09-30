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Обстрел россиянами Днепра: в ОВАЕ рассказали о погибшем и раненых

Фото: В результате обстрела Днепра один человек погиб и два - получили ранения
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 29 сентября нанесли ракетный удар по Днепру. В результате обстрела погиб и ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВВ Валентина Резниченко.

"Россияне снова атаковали Днепр ракетами. Одного человека убили, по меньшей мере, двух ранили", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что оккупанты попали в жилой квартал в центре города. Попали и в транспортное предприятие. Там сильный пожар – горит админздание и из 50 автобусов.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов проинформировал , что враг применил для атаки "Искандеры".

Он добавил, что из-за пожара на АТП завтра могут быть задержки на маршрутах 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б.

Напомним, в Днепре 29 сентября во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов .

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