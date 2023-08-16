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Обстріл порту "Рені" в Одеській області: з'явилися фото наслідків

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Одеська область, Середа 16 серпня 2023 12:43
Обстріл порту "Рені" в Одеській області: з'явилися фото наслідків Фото: наслідки обстрілу порту "Рені" в Одеській області (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 16 серпня двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився порт "Рені".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України в Одеській області.

"Руйнувань зазнали ангари з зерном і сільськогосподарська техніка на території порта", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники оперативно ліквідували кожен осередок пожежі. Загиблих та постраждалих немає.

Нічна атака дронів

В ніч на 16 серпня Росія вчергове цинічно атакувала південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 безпілотників у межах Одеської та Миколаївської областей.

Головною ціллю росіян був порт "Рені" в Одеській області. Внаслідок атаки дронів є руйнування на території порту.

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