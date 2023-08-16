Обстрел порта "Рени" в Одесской области: появились фото последствий

Российские войска в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударом врага снова оказался порт "Рени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

"Разрушениям подверглись ангары с зерном и сельскохозяйственная техника на территории порта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали каждый очаг пожара. Погибших и пострадавших нет.

Ночная атака дронов

В ночь на 16 августа Россия в очередной раз цинично атаковала юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.

Главной целью россиян был порт "Рени" в Одесской области. В результате атаки дронов есть разрушение на территории порта.