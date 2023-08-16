ua en ru
Ср, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел порта "Рени" в Одесской области: появились фото последствий

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Одесская область, Среда 16 августа 2023 12:43
Обстрел порта "Рени" в Одесской области: появились фото последствий Фото: последствия обстрела порта "Рени" в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 16 августа дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Под ударом врага снова оказался порт "Рени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

"Разрушениям подверглись ангары с зерном и сельскохозяйственная техника на территории порта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели оперативно ликвидировали каждый очаг пожара. Погибших и пострадавших нет.

Ночная атака дронов

В ночь на 16 августа Россия в очередной раз цинично атаковала юг Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 13 беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.

Главной целью россиян был порт "Рени" в Одесской области. В результате атаки дронов есть разрушение на территории порта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса порт атака дронов Рени Война России против Украины
NEWS
Украинские военные освободили Урожайное Донецкой области
Украинские военные освободили Урожайное Донецкой области
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза