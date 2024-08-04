Обстріл Полтавської області: затримки деяких поїздів перевищують 10 годин (список)

Обстріл Полтавської області

Після 00:00 4 серпня в Україні оголосили тривогу через загрозу "Шахедів" та крилатих ракет. Вибухи лунали у Харкові та у Миргороді Полтавської області.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру в Полтавській області. Виникли затримки поїздів Харківського напрямку.

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