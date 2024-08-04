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Обстріл Полтавської області: затримки деяких поїздів перевищують 10 годин (список)

Фото: затримки деяких поїздів перевищують 10 годин після обстрілу Полтавської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл росіян Полтавській області 4 серпня, низка поїздів затримується. Деякі з них - на понад 10 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Список потягів, що затримуюються

  • 21/22 Харків - Львів +10:34;
  • 103/104 Краматорськ - Львів +10:34;
  • 1/2 Харків - Івано-Франківськ +10:06;
  • 201/202 Харків - Ворохта +10:06;
  • 63/64 Харків - Львів +4:57;
  • 111/112 Ізюм - Львів +4:57;
  • 112/111 Львів - Ізюм +2:25.

Це, у свою чергу, означає, як пояснюють в УЗ, що пізніше вирушать і зворотні рейси сьогодні ввечері:

  • 64/63 Львів - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
  • 112/111 Львів - Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;
  • 2/1 Івано-Франківськ - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;
  • 202/201 Ворохта - Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

Обстріл Полтавської області

Після 00:00 4 серпня в Україні оголосили тривогу через загрозу "Шахедів" та крилатих ракет. Вибухи лунали у Харкові та у Миргороді Полтавської області.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли залізничну інфраструктуру в Полтавській області. Виникли затримки поїздів Харківського напрямку.

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