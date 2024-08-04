Обстрел Полтавской области: задержки некоторых поездов превышают 10 часов (список)

Из-за обстрела россиян Полтавской области 4 августа, ряд поездов задерживается. Некоторые из них - более 10 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Это, в свою очередь, означает, как объясняют в УЗ, что позже отправятся и обратные рейсов сегодня вечером:
64/63 Львов - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
112/111 Львов – Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;
2/1 Ивано-Франковск - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;
202/201 Ворохта - Харьков отправится с конечной по графику, но получит неграфическую стоянку по ст. Ивано-Франковск длительностью около 3 часов.
После 00:00 4 августа в Украине объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов" и крылатых ракет. Взрывы гремели в Харькове и в Миргороде Полтавской области.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области. Возникли задержки поездов Харьковского направления.
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