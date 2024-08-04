Обстрел Полтавской области: задержки некоторых поездов превышают 10 часов (список)

Список задерживаемых поездов

21/22 Харьков - Львов +10:34;

103/104 Краматорск - Львов +10:34;

1/2 Харьков - Ивано-Франковск +10:06;

201/202 Харьков - Ворохта +10:06;

63/64 Харьков - Львов +4:57;

111/112 Изюм - Львов +4:57;

112/111 Львов - Изюм +2:25.

Это, в свою очередь, означает, как объясняют в УЗ, что позже отправятся и обратные рейсов сегодня вечером:

64/63 Львов - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;

112/111 Львов – Изюм отправится с конечной станции ориентировочно на 2 часа позже своего расписания;

2/1 Ивано-Франковск - Харьков отправится с конечной станции ориентировочно на 3 часа позже своего расписания;

202/201 Ворохта - Харьков отправится с конечной по графику, но получит неграфическую стоянку по ст. Ивано-Франковск длительностью около 3 часов.