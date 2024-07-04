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Обстріл Полтавського району. Унаслідок удару загинув працівник "Укргазвидобування"

Четвер 04 липня 2024 15:45
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Обстріл Полтавського району. Унаслідок удару загинув працівник "Укргазвидобування" Ілюстративне зобравження (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 3 липня, росіяни обстріляли Полтавський район. Внаслідок удару загинув працівник АТ "Укргазвидобування".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства енергетики України.

Як відзначає Міненергетики, внаслідок удару було також пошкоджено об'єкт АТ "Укргазвидобування".

Через обстріл загинув 49-річний електромонтер. Троє інших працівників отримали поранення. Наразі їм надається медична допомога.

"Тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, працюють усі відповідні служби", - пише Міненерго.

Обстріл Полтавської області 3 липня

Вчора, 3 липня, вдень Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про швидку ціль, яка рухалась у напрямку Полтавської області. Пізніше у Полтавській громаді пролунали вибухи, а голова обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін заявив про "приліт".

Через деякий час стало відомо про одного загиблого та трьох поранених. Зокрема під час обстрілу були пошкоджені школа й дитячий садок.

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