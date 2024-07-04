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Обстрел Полтавского района. В результате удара погиб работник "Укргаздобычи"

Четверг 04 июля 2024 15:45
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Обстрел Полтавского района. В результате удара погиб работник "Укргаздобычи" Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 3 июля, россияне обстреляли Полтавский район. В результате удара погиб работник АО "Укргаздобыча".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики Украины.

Как отмечает Минэнергетики, в результате удара был также поврежден объект АО "Укргаздобыча".

Из-за обстрела погиб 49-летний электромонтер. Трое других работников получили ранения. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

"Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают все соответствующие службы", - пишет Минэнерго.

Обстрел Полтавской области 3 июля

Вчера, 3 июля, днем Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о быстрой цели, которая двигалась в направлении Полтавской области. Позже в Полтавской общине прогремели взрывы, а глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин заявил о "прилете".

Через некоторое время стало известно об одном погибшем и троих раненых. В частности, при обстреле были повреждены школа и детский сад.

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