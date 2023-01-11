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Обстріл пологового будинку в Херсоні: з'явились фото та відео наслідків

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Херсон, Середа 11 січня 2023 17:14
Обстріл пологового будинку в Херсоні: з'явились фото та відео наслідків Фото: Обстріл пологового будинку в Херсоні (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 11 січня, російські військові завдали удару по Херсону. Внаслідок атаки окупантів постраждав пологовий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Постраждав пологовий будинок, в якому знаходилась породілля з немовлям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серйозних поранень зазнала працівниця закладу.

"Пожежу в будівлі локалізовано. Немає виправдання російським нелюдам", - додав Тимошенко.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич додав, що працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби вже приступили до ремонту перинатального центру, який кілька годин тому обстріляли росіяни.

"Через атаку росіян у будівлі вибило чимало вікон. У такому стані пологовий будинок залишатися не може", - додав Янушевич.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждала працівниця перинатального центру. Жінка отримала легкі поранення.

Згодом стало відомо, що російські військові вдарили по об'єкту критичної інфраструктури села Микільське Херсонської області, відомо про постраждалих.

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