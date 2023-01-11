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Обстрел роддома в Херсоне: появились фото и видео последствий

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Херсон, Среда 11 января 2023 17:14
Обстрел роддома в Херсоне: появились фото и видео последствий Фото: Обстрел роддома в Херсоне (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 11 января, российские военные нанесли удар по Херсону. В результате атаки оккупантов пострадал роддом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Пострадал роддом, в котором находилась роженица с младенцем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что серьезные ранения получила работница заведения.

"Пожар в здании локализован. Нет оправдания российским извергам", - добавил Тимошенко.

Глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич добавил, что работники Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы уже приступили к ремонту перинатального центра, который несколько часов назад обстреляли россияне.

"Из-за атаки россиян в здании выбило немало окон. В таком состоянии роддом оставаться не может", - добавил Янушевич.

Напомним, что в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.

Впоследствии стало известно, что российские военные ударили по объекту критической инфраструктуры села Никольское Херсонской области, известно о пострадавших.

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