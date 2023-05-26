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Обстріл поліклініки у Дніпрі: кількість поранених зросла

Фото: число поранених через удар по Дніпру зросло (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру 26 травня зросла до 23 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він повідомив, що 21 людина перебуває в стаціонарі, з них троє - у важкому стані.

Через атаку також загинув чоловік 69 років, який просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.

Лисак зазначив, що рятувальникам вже вдалося локалізувати пожежу в медзакладі. Проте гасіння триває.

Ракетний удар по Дніпру

Сьогодні росіяни обстріляли поліклініку та ветеринарну клініку у Дніпрі, після чого виникла пожежа. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі жителів. Після обстрілу міста чотири людини вважаються безвісти зниклими.

Усі подробиці ворожої атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Дніпропетровська областьракетный удар