Обстріл поліклініки у Дніпрі: кількість поранених зросла

Він повідомив, що 21 людина перебуває в стаціонарі, з них троє - у важкому стані.

Через атаку також загинув чоловік 69 років, який просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.

Лисак зазначив, що рятувальникам вже вдалося локалізувати пожежу в медзакладі. Проте гасіння триває.

Ракетний удар по Дніпру

Сьогодні росіяни обстріляли поліклініку та ветеринарну клініку у Дніпрі, після чого виникла пожежа. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, а також автомобілі жителів. Після обстрілу міста чотири людини вважаються безвісти зниклими.

Усі подробиці ворожої атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.