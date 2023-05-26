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Обстрел поликлиника в Днепре: количество раненых выросло

Фото: число раненых из-за удара по Днепру возросло (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Число раненых в результате ракетного удара по Днепру 26 мая возросло до 23 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Он сообщил, что 21 человек находится в стационаре, из них трое - в тяжелом состоянии.

Из-за атаки погиб мужчина 69 лет, который просто проходил мимо, когда ракета российских террористов попала по городу.

Лысак отметил, что спасателям уже удалось локализовать пожар в медучреждении. Однако тушение продолжается.

Ракетный удар по Днепру

Сегодня россияне обстреляли поликлинику и ветеринарную клинику в Днепре, после чего возник пожар. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также автомобили жителей. После обстрела города четыре человека числятся без вести пропавшими.

Все подробности вражеской атаки по Днепру читайте в материале РБК-Украина.

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Днепропетровская областьракетный удар