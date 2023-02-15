Обстріл Покровська: вже 12 поранених, під завалами можуть залишатись люди

"Снаряди окупантів влучили у багатоквартирний будинок, в результаті чого майже повністю зруйновано верхні поверхи. Поранення отримали дванадцять мирних мешканців", - йдеться в повідомленні.

Одного пораненого через надважкі травми санавіацією відправлено до Дніпра, іншим надається медична допомога в місцевій лікарні.

"Наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами ще можуть знаходитись люди", - додали в Офісі.

За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).