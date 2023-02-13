ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вночі обстріляли Покровськ: пошкоджено 15 будинків (фото)

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 13 лютого 2023 12:43
Росіяни вночі обстріляли Покровськ: пошкоджено 15 будинків (фото) Фото: росіяни вночі обстріляли Покровськ Донецької області (facebook.com/Pokrovskmilitaryadministration)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на понеділок, 13 лютого, російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську міську військову адміністрацію.

"Внаслідок обстрілу території м.Покровськ в ніч на 13 лютого осколками ракет та вибуховою хвилею було пошкоджено близько 15 будинків", - розповів начальник військової адміністрації Сергій Добряк.

За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, вночі росіяни вдарили по відносно віддаленим від фронту Дружківці та Покровську

"У Дружківці ракетою пошкоджено лікарню, у Покровську обстрілом також ушкоджено дитсадок - ніхто не постраждав", - додав він.

Також пошкоджено будинки у Костянтинівці, Бахмуті, Торецьку, Сіверську. Поодинокі "прильоти" зафіксовані і в Авдіївці.

Як розповів Кириленко, за добу у Донецькій області одна людина загинула - у Часовому Яру, одна зазнала поранень.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 3 лютого, російські війська обстріляли Покровськ Донецької області, застосувавши "Урагани" та заборонені касетні боєприпаси. Місцеві чули близько 40 вибухів.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, росіяни також завдали ракетного удару по Покровську (Донецька область). Внаслідок атаки постраждала школа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровск
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці