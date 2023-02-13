Росіяни вночі обстріляли Покровськ: пошкоджено 15 будинків (фото)

В ніч на понеділок, 13 лютого, російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Покровську міську військову адміністрацію .

"Внаслідок обстрілу території м.Покровськ в ніч на 13 лютого осколками ракет та вибуховою хвилею було пошкоджено близько 15 будинків", - розповів начальник військової адміністрації Сергій Добряк.

За даними очільника Донецької ОВА Павла Кириленка, вночі росіяни вдарили по відносно віддаленим від фронту Дружківці та Покровську

"У Дружківці ракетою пошкоджено лікарню, у Покровську обстрілом також ушкоджено дитсадок - ніхто не постраждав", - додав він.

Також пошкоджено будинки у Костянтинівці, Бахмуті, Торецьку, Сіверську. Поодинокі "прильоти" зафіксовані і в Авдіївці.

Як розповів Кириленко, за добу у Донецькій області одна людина загинула - у Часовому Яру, одна зазнала поранень.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 3 лютого, російські війська обстріляли Покровськ Донецької області, застосувавши "Урагани" та заборонені касетні боєприпаси. Місцеві чули близько 40 вибухів.

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, росіяни також завдали ракетного удару по Покровську (Донецька область). Внаслідок атаки постраждала школа.