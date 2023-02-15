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Обстрел Покровска: уже 12 раненых, под завалами могут оставаться люди

Фото: из-за обстрела Покровска 15 февраля ранения получили уже 12 человек (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Покровска Донецкой области в среду, 15 февраля, количество раненых с 2 увеличилось до 12 человек. Под завалами могут еще находится люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Снаряды оккупантов попали в многоквартирный дом, в результате чего почти полностью разрушены верхние этажи. Ранения получили двенадцать мирных жителей", - говорится в сообщении.

Один раненого из-за сверхтяжелых травм санавиацией отправили в Днепр, другим оказывается медицинская помощь в местной больнице.

"Пока продолжаются спасательные работы, поскольку под завалами еще могут находиться люди", - добавили в Офисе.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, российские войска сегодня, 15 февраля, обстреляли Покровск Донецкой области. Российский снаряд попал в пятиэтажный дом.

Напомним, в ночь на понедельник, 13 февраля, российские оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области. Поврежденными оказались 15 домов.

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Покровск