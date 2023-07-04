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Обстріл Первомайського: з'явилося відео з місця удару, кількість постраждалих зросла

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Первомайське, Харківська область, Вівторок 04 липня 2023 17:40
Обстріл Первомайського: з'явилося відео з місця удару, кількість постраждалих зросла Фото: росіяни завдали удару по Первомайському Харківської області (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти сьогодні, 4 липня, вдарили ракетою "Іскандер" по Первомайському Харківській області, внаслідок чого поранено 38 людей. У МВС показали відео з місця "прильоту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, станом на 17:30 відомо про 38 поранених, з них - 12 дітей. Найменшому - три місяці, медики надали дитині допомогу на місці.

Удар по Первомайському

Нагадаємо, російські війська сьогодні вдень завдали удару по Первомайському. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти били по житловому району і жодних промислових та військових об'єктів біля місця удару немає.

За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".

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