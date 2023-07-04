ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел Первомайского: появилось видео с места удара, количество пострадавших возросло

Новина українською →
Первомайское, Харьковская область, Вторник 04 июля 2023 17:40
Обстрел Первомайского: появилось видео с места удара, количество пострадавших возросло Фото: россияне нанесли удар по Первомайскому Харьковской области (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты сегодня, 4 июля, ударили ракетой "Искандер" по Первомайскому Харьковской области, в результате чего ранены 38 человек. В МВД показали видео с места "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, по состоянию на 17:30 известно о 38 раненых, из них - 12 детей. Самому младшему - три месяца, медики оказали ребенку помощь на месте.

Удар по Первомайскому

Напомним, российские войска сегодня днем нанесли удар по Первомайскому. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты били по жилому району и никаких промышленных и военных объектов у места удара нет.

По предварительным выводам, россияне ударили по населенному пункту ракетой "Искандер".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война России против Украины ракетный удар
NEWS
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
В ходе контрнаступления Украина не получит истребители, - глава Военного комитета НАТО
DAILY
"Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины