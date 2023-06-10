Обстріл окупантів на Арабатській стрілці: ЗМІ заявили про удар по готелю, де перебував Сальдо

Бази відпочинку на Арабатській стрілці, де розташовувалися росіяни та колаборанти, потрапили під обстріл. Ймовірно, постраждав гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова та херсонське видання "Мост".

Федоров заявив, що кілька ракет влучили по базах відпочинку на Арабатській стрілці, де розташовувалися окупанти. Він опублікував відео, де зафіксована масштабна пожежа.

При цьому видання "Мост", посилаючись на місцевих жителів, заявляє, що сьогодні близько 5:00 були "прильоти" по базах відпочинку у селі Щасливцеве Генічеського району. Також там зранку спрацювала ворожа ППО, яка розташована біля кладовища.

скриншот google.com/maps

У мережі зазначають, що під обстріл потрапив готель, у якому перебував колаборант Володимир Сальдо. Його нібито госпіталізували у важкому стані. Окупанти поки не підтверджують, але і не спростовують цю інформацію.

Крім того, зрадник Олег Царьов сьогодні підтвердив удар по готелю, де був Сальдо. Проте він помилково заявив, що це було у Залізному Порту.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЗСУ завдали удару по Арабатській стрілці, де розміщуються окупанти. Росіяни відразу заявили, що посилять ППО у тому районі.

Пізніше мер Мелітополя заявив, що ЗСУ влучним ударом знищили групу росіян на Арабатській стрілці, які на момент удару були у їдальні одного з захоплених готелів.

Тако ми повідомляли, що рано зранку 10 червня на окупованій частині Херсонської області пролунали вибухи, ймовірно, у районі Арабатської стрілки.

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