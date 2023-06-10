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Обстрел оккупантов на Арабатской стрелке: СМИ заявили об ударе по отелю, где находился Сальдо

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Геническ, Суббота 10 июня 2023 11:58
Обстрел оккупантов на Арабатской стрелке: СМИ заявили об ударе по отелю, где находился Сальдо Фото: гостиница, где находился гауляйтер Сальдо, вероятно, попала под обстрел (most.ks.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Базы отдыха на Арабатской стрелке, где размещались россияне и коллаборанты, попали под обстрел. Вероятно, пострадал гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова и херсонское издание "Мост".

Федоров заявил, что несколько ракет попали по базам отдыха на Арабатской стрелке, где размещались оккупанты. Он опубликовал видео, где зафиксирован масштабный пожар.

При этом издание "Мост", ссылаясь на местных жителей, заявляет, что сегодня около 5:00 были "прилеты" по базам отдыха в селе Счастливцево Генического района. Также там с утра сработала вражеская ПВО, которая расположена возле кладбища.

Обстрел оккупантов на Арабатской стрелке: СМИ заявили об ударе по отелю, где находился Сальдо

скриншот google.com/maps

В сети отмечают, что под обстрел попала гостиница, в которой находился коллаборант Владимир Сальдо. Его якобы госпитализировали в тяжелом состоянии. Оккупанты пока не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

Кроме того, предатель Олег Царев сегодня подтвердил удар по гостинице, где находился Сальдо. Однако он ошибочно заявил, что это было в Железном Порту.

Что этому предшествовало

Напомним, вчера стало известно, что ВСУ нанесли удар по Арабатской стрелке, где размещаются оккупанты. Россияне сразу заявили, что усилят ПВО в этом районе.

Позже мэр Мелитополя заявил, что ВСУ точным ударом уничтожили группу россиян на Арабатской стрелке, которые на момент удара находились в столовой одного из захваченных отелей.

Так мы сообщали, что рано утром 10 июня на оккупированной части Херсонской области прогремели взрывы, вероятно, в районе Арабатской стрелки.

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