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Вночі на тимчасово окупованій частині Херсонської області лунали вибухи: подробиці

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Субота 10 червня 2023 07:42
Вночі на тимчасово окупованій частині Херсонської області лунали вибухи: подробиці Фото: вночі на тимчасово окупованій частині Херсонщини лунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На тимчасово окупованій частині Херсонської області лунали вибухи сьогодні вночі, 10 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Вночі на тимчасово окупованій частині Херсонської області лунали вибухи: подробиці За даними представників окупаційної влади, близько 5 ранку було завдано ударів по місцях дислокації на Арабатській стрілці. Як заявляють росіяни, удари завдавалися англійськими ракетами Storm Shadow. Повідомляється про одну загиблу.

Крім того, вночі вибухи чули у Залізному Порту. Передбачається, що внаслідок обстрілу зруйновано готель "Позитив".

Обстріли окупованої частини Херсонської області

Ми повідомляли, що окупанти зазнали обстрілів на узбережжі Азовського моря. Це викликало паніку серед російських військових. Як заявляють росіяни, удару було завдано нібито британськими ракетами Storm Shadow.

Пізніше стало відомо, що українським військовим вдалося знищити групу окупантів на Арабатській Стрілці в Генічеському районі.

Більше того, після того, як ЗСУ завдали в тому районі ракетного удару, російські окупанти заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки.

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