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Обстріл окупантів на Арабатській стрілці: Федоров розповів подробиці

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Арабатська стрілка, П'ятниця 09 червня 2023 22:57
Обстріл окупантів на Арабатській стрілці: Федоров розповів подробиці Фото: ЗСУ знищили групу окупантів на Арабатській Стрілці (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові знищили групу окупантів на Арабатській Стрілці у Генічеському районі.

Про це розповів Мелітопольський міський голова Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Рашисти захопили сотні баз відпочинку на узбережжі Азовського моря, проте курорт не задався. Навіть 100+ кілометрів від лінії фронту не допомагають ворогу сховатися від бавовни", - повідомив Мелітопольський міський голова.

За його словами, удар ЗСУ прийшовся просто по їдальні окупантів.

"За уточненою інформацією на Арабатській Стрілці у Генічеському районі не витримали стіни їдальні на захопленій базі відпочинку "Експрес". Впали прямо під час трапези військових росгвардії", - додав він.

Федоров також зазначив, що кількість ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж кількість "швидких", які не встигають їх вивозити.

Обстріл Арабатської стрілки

Ми повідомляли, що окупанти зазнали обстрілів на узбережжі Азовського моря. Це викликало паніку серед російських військових. Як заявляють росіяни, удару було завдано нібито британськими ракетами Storm Shadow.

Більш того, після того, як ЗСУ завдали в тому районі ракетного удару, російські окупанти заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки,

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