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Повторний обстріл Одеської області: військові розповіли про наслідки атаки

Фото: стали відомі наслідки повторного ракетного удару РФ по Одеській області 10 квітня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час нової ракетної атаки по Одеській області 10 квітня російські війська повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Намагаючись знищити промисловий потенціал регіону, російські окупаційні війська повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила, а масштаби пошкоджень уточнюються.

Обстріли Одеської області

Близько 9:00 10 квітня в Одесі пролунали вибухи. При цьому тривогу в регіоні не було оголошено. Пізніше стало відомо про нову серію вибухів, яких сталося не менше трьох. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. А в Силах оборони півдня України розповіли, що ворог атакує Одеську область, застосовуючи різні види ракет. Йде бойова робота.

Крім того, рано вранці в Одеській області під час обстрілу РФ було пошкоджено енергетичний об'єкт. Спочатку повідомлялось, що постраждала одна людина, потім дві - працівники транспортного підприємства. Росіяни атакували Одеську область балістикою. Перед цим ворог запустив дрони, які й атакували енергоінфраструктуру.

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