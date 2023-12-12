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Обстріл Одеської області вночі: військові розповіли про наслідки

Фото: стали відомі наслідки атаки дронів РФ на Одеську область 12 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через атаку дронів РФ по території України в ніч на вівторок, 12 грудня, в Одеській області є пошкодження адмінбудівель та спортивної установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"В Одеській області внаслідок ворожої агресії пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та технічні приміщення спортивної установи", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, люди не постраждали.

Обстріл України

Російські війська сьогодні вночі, з 11 на 12 грудня, атакували територію України дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 9 ворожих БПЛА. Зокрема, 5 з них були знищені она півдні - два в Одеській області та по одному у Миколаївській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

 

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Одеса