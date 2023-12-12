Обстрел Одесской области ночью: военные рассказали о последствиях

Из-за атаки дронов РФ по территории Украины в ночь на вторник, 12 декабря, в Одесской области есть повреждения админзданий и спортивного учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"В Одесской области в результате враждебной агрессии повреждения получили административные здания и технические помещения спортивного учреждения", - говорится в сообщении.

По данным военных, люди не пострадали.

Обстрел Украины

Российские войска сегодня ночью, с 11 на 12 декабря, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 9 вражеских БПЛА. В частности, 5 из них были уничтожены на юге - два в Одесской области и по одному в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.