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Обстрел Одесской области ночью: военные рассказали о последствиях

Фото: стали известны последствия атаки дронов РФ на Одесскую область 12 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за атаки дронов РФ по территории Украины в ночь на вторник, 12 декабря, в Одесской области есть повреждения админзданий и спортивного учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"В Одесской области в результате враждебной агрессии повреждения получили административные здания и технические помещения спортивного учреждения", - говорится в сообщении.

По данным военных, люди не пострадали.

Обстрел Украины

Российские войска сегодня ночью, с 11 на 12 декабря, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 9 вражеских БПЛА. В частности, 5 из них были уничтожены на юге - два в Одесской области и по одному в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

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Одесса