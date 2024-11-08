Обстріл Одеського району: відомо про загиблого та майже десяток постраждалих

У ніч на 8 листопада російські окупанти атакували дронами Одеський район. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще дев'ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.
За словами Кіпера, внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який під час атаки був за кермом автомобіля.
Також відомо про дев'ятьох постраждалих, серед яких 91-річна жінка з гострою реакцією на стрес. У тому ж числі шестеро осіб були госпіталізовані.
Фото: наслідки обстрілу Одеського району (t.me/odeskaODA)
"На місцях триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Працюють всі відповідні служби", - додав Кіпер.
Упродовж останніх кількох місяців відзначається суттєве зростання кількості нічних повітряних атак росіян, що здійснюються за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Це значно посилює небезпеку для мирного населення.
У ніч на 8 листопада, як й згадувалось вище, російські терористи атакували Одеський район.
Зокрема ворог завдав авіаційні удари по Харкову, внаслідок чого поранення отримали 25 людей, у тому ж числі й дитина.
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