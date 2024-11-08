Обстрел Одесского района: известно о погибшем и почти десятке пострадавших

По словам Кипера, в результате осколочного ранения погиб 46-летний мужчина, который во время атаки был за рулем автомобиля.

Также известно о девяти пострадавших, среди которых 91-летняя женщина с острой реакцией на стресс. В том же числе шесть человек были госпитализированы.

Фото: последствия обстрела Одесского района (t.me/odeskaODA)

"На местах идет ликвидация последствий вражеской атаки. Работают все соответствующие службы", - добавил Кипер.

Обстрелы Украины

В течение последних нескольких месяцев отмечается существенный рост количества ночных воздушных атак россиян, осуществляемых с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Это значительно усиливает опасность для мирного населения.

В ночь на 8 ноября, как и упоминалось выше, российские террористы атаковали Одесский район.

В частности враг нанес авиационные удары по Харькову, в результате чего ранения получили 25 человек, в том числе и ребенок.