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Обстрел Одесского района: известно о погибшем и почти десятке пострадавших

Пятница 08 ноября 2024 09:07
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Обстрел Одесского района: известно о погибшем и почти десятке пострадавших Фото: последствия обстрела Одесского района (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 8 ноября российские оккупанты атаковали дронами Одесский район. В результате обстрела погиб человек, еще девять получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной (ОВА) администрации Олега Кипера.

По словам Кипера, в результате осколочного ранения погиб 46-летний мужчина, который во время атаки был за рулем автомобиля.

Также известно о девяти пострадавших, среди которых 91-летняя женщина с острой реакцией на стресс. В том же числе шесть человек были госпитализированы.

Фото: последствия обстрела Одесского района (t.me/odeskaODA)

"На местах идет ликвидация последствий вражеской атаки. Работают все соответствующие службы", - добавил Кипер.

Обстрелы Украины

В течение последних нескольких месяцев отмечается существенный рост количества ночных воздушных атак россиян, осуществляемых с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Это значительно усиливает опасность для мирного населения.

В ночь на 8 ноября, как и упоминалось выше, российские террористы атаковали Одесский район.

В частности враг нанес авиационные удары по Харькову, в результате чего ранения получили 25 человек, в том числе и ребенок.

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