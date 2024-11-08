Обстрел Одесского района: известно о погибшем и почти десятке пострадавших
В ночь на 8 ноября российские оккупанты атаковали дронами Одесский район. В результате обстрела погиб человек, еще девять получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной (ОВА) администрации Олега Кипера.
По словам Кипера, в результате осколочного ранения погиб 46-летний мужчина, который во время атаки был за рулем автомобиля.
Также известно о девяти пострадавших, среди которых 91-летняя женщина с острой реакцией на стресс. В том же числе шесть человек были госпитализированы.
Фото: последствия обстрела Одесского района (t.me/odeskaODA)
"На местах идет ликвидация последствий вражеской атаки. Работают все соответствующие службы", - добавил Кипер.
Обстрелы Украины
В течение последних нескольких месяцев отмечается существенный рост количества ночных воздушных атак россиян, осуществляемых с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Это значительно усиливает опасность для мирного населения.
В ночь на 8 ноября, как и упоминалось выше, российские террористы атаковали Одесский район.
В частности враг нанес авиационные удары по Харькову, в результате чего ранения получили 25 человек, в том числе и ребенок.
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