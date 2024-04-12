Обстріл Одеського району: кількість жертв знову зросла

Обстріл Одеського району

Увечері 10 квітня в Одесі пролунав вибух. У регіоні було оголошено тривогу, а у Повітряних силах попереджали про ракету, яку росіяни запустили у напрямку обласного центру. Згодом стало відомо, що російські війська атакували Одеський район.

Повідомлялося про чотирьох загиблих, у тому числі про дитину - 10-річну дівчинку. Також постраждали 14 людей. Вже 11 квітня стало відомо про п'яту жертву окупантів - у лікарні помер чоловік, що отримав важкі поранення.

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