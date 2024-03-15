ua en ru
Пт, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Одеси: вже відомо про вісім жертв та понад 30 поранених

Одеса, П'ятниця 15 березня 2024 13:57
UA EN RU
Обстріл Одеси: вже відомо про вісім жертв та понад 30 поранених Фото: через обстріл Одеси 15 березня загинуло 8 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість жертв та постраждалих через масований удар по Одесі у п'ятницю, 15 березня, стрімко зросла. Наразі вже відомо про вісім загиблих та понад 30 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора, МОЗ України.

За даними слідства, 15 березня близько 11:00 збройні сили РФ здійснили ракетну атаку по Одесі.

"Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Як зазначили в МОЗ України, наразі відомо про понад 30 постраждалих.

"Водій екіпажу "швидкої" тяжкопоранений. За його життя борються медики", - додали у відомстві.

Обстріл Одеси

Російські війська ближче до полудня 15 березня влаштували масований ракетний удар по Одесі, у місті лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про запуск ракет у бік Одеси.

Пізніше стало відомо, що окупанти вдарили по рятувальниках та медиках, які приїхали на місце після першої серії вибухів. Пізніше стало відомо про 20 поранених людей, п'ять із яких виявилися працівниками ДСНС. Один із них загинув.

Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Удар по Одесі, загиблі та десятки поранених: всі деталі атаки на місто
Удар по Одесі, загиблі та десятки поранених: всі деталі атаки на місто
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США