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Обстрел Одессы: уже известно о восьми жертвах и более 30 раненых

Одесса, Пятница 15 марта 2024 13:57
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Обстрел Одессы: уже известно о восьми жертвах и более 30 раненых Фото: из-за обстрела Одессы 15 марта погибли 8 людей (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Число жертв и пострадавших из-за массированного удара по Одессе в пятницу, 15 марта, стремительно возросло. Уже известно о восьми погибших и 30 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора, Минздрав Украины.

По данным следствия, 15 марта около 11:00 вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по Одессе.

"Пока известно о 8 погибших, среди которых сотрудник ГСЧС и фельдшер", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Как отметили в Минздраве Украины, известно о более 30 пострадавших.

"Водитель экипажа "скорой" тяжелораненый. За его жизнь борются медики", - добавили в ведомстве.

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