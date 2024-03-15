Обстрел Одессы: уже известно о восьми жертвах и более 30 раненых
Фото: из-за обстрела Одессы 15 марта погибли 8 людей (Getty Images)
Число жертв и пострадавших из-за массированного удара по Одессе в пятницу, 15 марта, стремительно возросло. Уже известно о восьми погибших и 30 раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора, Минздрав Украины.
По данным следствия, 15 марта около 11:00 вооруженные силы РФ совершили ракетную атаку по Одессе.
"Пока известно о 8 погибших, среди которых сотрудник ГСЧС и фельдшер", - рассказали в Офисе генпрокурора.
Как отметили в Минздраве Украины, известно о более 30 пострадавших.
"Водитель экипажа "скорой" тяжелораненый. За его жизнь борются медики", - добавили в ведомстве.
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